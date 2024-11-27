مضمار أبوظبي للسباق يستعد لاستضافة «النسخة 32» من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن مضمار أبوظبي للسباق، جاهزيته لاستضافة «النسخة الثانية والثلاثين» من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 15 ديسمبر المقبل.

ويقام الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويشكل جزءاً من سلسلة السباقات العالمية، ويستقطب نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة للتنافس على مجموعة من الألقاب المرموقة، وجائزة إجمالية تبلغ 10.8 مليون درهم.

ويسلط السباق الضوء على الإرث العريق لدولة الإمارات في سباقات الفروسية والخيول العربية الأصيلة، ويتضمن سبعة سباقات، من ضمنها سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة من المجموعة الأولى بجائزة قيمتها 8 ملايين درهم إماراتي، ويشهد منافسات قوية بين أفضل الخيول العربية الأصيلة في العالم على مسافة 2200 متر، ليعكس السرعة والقوة والمرونة التي تعد سمات تتفرد بها الخيول العربية الأصيلة.

ويقدم سباق كأس رئيس الدولة للخيول الهجينة جائزة كبرى بقيمة مليون درهم، ليعزز بذلك المكانة المرموقة لهذا الحدث العالمي.

وتشهد نسخة هذا العام زيادة الجائزة بمقدار 5.2 مليون درهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.8 مليون درهم.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لالتزام الإمارات بتعزيز وتطوير رياضات الفروسية، وسباقات الخيول على مستوى العالم.

ويقام حفل الاستقبال، وقرعة سباق الجائزة الكبرى لكأس رئيس الدولة، لتحديد مواقع انطلاق الخيول في 13 ديسمبر، ما يضفي رونقاً خاصاً على منافسات السباق.

أكد المهندس علي الشيبة، مدير عام مضمار أبوظبي للسباق، التزام مضمار أبوظبي للسباق بدعم هذه الرياضة على المستوى الدولي، وقال: «يسعدنا الترحيب بالمنافسين الدوليين في مضمار أبوظبي للسباق، حيث نجسد مستقبل سباقات الخيول العربية الأصيلة، ونسعى من خلال جهودنا لتعزيز الوعي العالمي بهذه الرياضة النبيلة، وتقديم تجربة سباق عالمية المستوى في أبوظبي».

بدوره، قال فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «أفهار»، الأمين العام للجنة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون باستضافة مضمار أبوظبي للسباق لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأغلى في تاريخ سباقات الإمارات والأعلى قيمة في المنطقة والعالم».

وأشار إلى أن المضمار أصبح مركزاً لاستضافة نخبة سباقات الفئة الأولى للخيل العربية دولياً، في ظل المنشآت والبنى التحتية المتميزة التي يتمتع بها المضمار الرائع الذي يعد من تحفة مضامير العالم.

من جانبه، قال محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل: «يأتي كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في إطار جهودنا الرامية لتطوير سباقات الخيول العربية الأصيلة في الإمارات، ونعرب عن امتناننا لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه الكبير ورعايته الكريمة، ودور سموّه في ترسيخ المكانة العالمية المرموقة لهذا الحدث على خريطة سباقات الخيول العالمية».

وتعد النسخة الثانية والثلاثون من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، منصة عالمية لاحتضان سباقات الخيول العربية الأصيلة والاحتفاء بإرثها، وتتوفر الآن تذاكر الحجز المبكر عبر منصة «بلاتينوم ليست» بأسعار تبدأ من 250 درهماً.