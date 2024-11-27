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شركة رائدة

شركة رائدة
28 نوفمبر 2024 00:15

اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق «أدنوك» شركة «XRG» الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقة والكيماويات منخفضة الانبعاثات، يأتي في إطار تنفيذ «أدنوك» رؤية القيادة الرشيدة، بإطلاق مشاريع واستثمارات، تدعم النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات، وتساهم عالمياً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون، كما تعزز حضور الشركة الواسع في الأسواق الدولية.
 شركة «XRG» الاستثمارية الرائدة، البالغة قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم، تضاف إلى سجل حافل من الإنجازات التي حققتها «أدنوك» من خلال الجهود البناءة لكوادرها الوطنية، سواء في مجال  التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أو في مجال الاستدامة وخططها الرامية إلى خفض الانبعاثات، ودفع عجلة النمو منخفض الكربون، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045. 
«أدنوك» عززت مكانة أبوظبي والإمارات مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، وحققت الريادة في تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهي مؤسسة اقتصادية وطنية برؤية تنموية شاملة، توازن بين إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات، وتشارك العالم جهوده في إيجاد حلول للتحديات التي تضمن أمن وإمدادات الطاقة، كونها ركيزة أساسية للتنمية.

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محمد بن زايد
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أدنوك
الطاقة
الانبعاثات الكربونية
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