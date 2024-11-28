أولويات وطنية

تحقق الإمارات قفزات هائلة على مؤشرات التنمية، بفضل سياسات حكيمة وضعت الأسس الراسخة لضمان استمرار الازدهار بتوجيهات القيادة الرشيدة.

«الأسرة» و«التعليم» في مقدمة الأسس التي أسهمت بقوة في نجاح تجربة الإمارات التنموية، وترسيخها نموذجاً رائداً، إقليمياً وعالمياً.

اهتمت الدولة بدعم الأسر المواطنة، بمبادرات وبرامج شتى. ويجسد «نمو» البرنامج الذي أطلقته أبوظبي قبل أشهر، جانباً من الجهود الاستثنائية لدعم الأسرة المواطنة عبر 6 مبادرات رئيسية.

تعكس المبادرات - كما قال سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس: «حرص القيادة الرشيدة على بناء الأسرة الإماراتية على أسس سليمة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الأسرة المستقرة هي حجر الأساس في بناء منظومة مجتمعية متكاملة ومستدامة، قادرة على الإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة».

وبنجاح الدولة في بناء منظومة فعالة للتعليم باعتباره أولوية قصوى، تضمن كل أسرة لأفرادها أعلى مستويات التأهيل والتمكين، لتواصل الإمارات بثقة مسيرتها الظافرة للمستقبل.