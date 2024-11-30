مباريات صعبة تنتظر ليفربول في غياب «قلب الدفاع»

أنور إبراهيم (القاهرة)



يغيب الفرنسي إبراهيما كوناتيه، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، حتى بداية العام الجديد، ويمثل ذلك «ضربة قاصمة» لـ«الريدز» في فترة مهمة من الموسم، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي.

وكان كوناتيه أصيب في ركبته اليمنى في الدقائق الأخيرة من مباراة فوز فريقه 2- صفر على ريال مدريد في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، بعد الجهد الكبير الذي بذله في الحد من خطورة مهاجمي «الريال»، وبوجه خاص كيليان مبابي مواطنه وزميله في منتخب «الديوك»، ومنعهم من الوصول إلى المرمى، بمساعدة قلب الدفاع فيرجيل فان دايك، وظهيري الجنب برادلي وروبرتسون.

وكتب كوناتيه، عبر حسابه على «إنستجرام»: أشعر بالإحباط لتعرضي لهذه الإصابة، قبل نهاية مباراة كبيرة لعبناها أمام ريال مدريد.

وأضاف: بدأت على الفور عملية العلاج وإعادة التأهيل، وأعدكم بشيء واحد، هو إنني سأعود قريباً، وسأكون أفضل مما كنت، شكراً لدعمكم الرائع.

وحرص عدد كبير من زملاء كوناتيه في الفريق على التعليق على ما كتبه على إنستجرام، وفي مقدمتهم برادلي وكورتيس جونز وهيرفي إيليوت.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية قريبة من ليفربول أن غياب كوناتيه قد يمتد إلى 5 أو6 أسابيع وربما أكثر، ما يعني غيابه عن مباريات عديدة مهمة، بدءاً من مانشستر سيتي الأحد في الدوري الإنجليزي، ثم «ديربي المدينة» أمام إيفرتون 7 ديسمبر، وتوتنهام على أرضه 22 ديسمبر، كما يغيب عن مباراة جيرونا في دوري أبطال أوروبا 10 ديسمبر.

جدير بالذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق، لم يكن يستخدم كوناتيه أساسياً كثيراً الموسم الماضي، كما أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أجلسه على «دكة البدلاء»، خلال كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024» الصيف الماضي، غير أن كوناتيه استعاد مكانه أساسياً هذا الموسم، سواء مع سلوت أو ديشامب، بل إن الأخير منحه «شارة الكابتن»، خلال لقاء فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، والذي انتهى لمصلحة «الديوك» 3-1.