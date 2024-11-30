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مبادرة كريمة

مبادرة كريمة
1 ديسمبر 2024 00:15

مبادرة بإعفاء 1277 مواطناً من مديونياتهم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تجسد حرص القيادة الرشيدة على وضع احتياجات المواطنين على رأس الأولويات، بهدف تعزيز جودة حياتهم واستقرارهم، وتفعيل دورهم المهم في مسيرة التنمية الشاملة. 
المبادرة التي أعلنها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 401 مليون و791 ألف درهم، بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة، تضاعف فرحة المواطنين المستفيدين، في ظل الاحتفالات بعيد الاتحاد، مثمنين حرص القيادة الرشيدة الدائم على تأمين أفضل مستويات المعيشة الكريمة للمواطنين، والتوجيه باتخاذ كل ما يلزم من أجل إسعادهم، وتحقيق تطلعاتهم نحو المزيد من الرفاه والريادة.
مبادرة كريمة، تضاف إلى مبادرات سابقة عديدة ومتنوعة، عززت الترابط الأسري والاجتماعي، خاصة وأنها ترفع عن كاهل الأسر المستفيدة أعباء الديون، كما عكست روح المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها المؤسسات المختلفة في الدولة، وشكلت نموذجاً يحتذى به في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

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