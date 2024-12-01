الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل المشاركين في برنامج "أكتف أبوظبي"

منصور بن زايد يستقبل المشاركين في برنامج "أكتف أبوظبي"
1 ديسمبر 2024 10:07

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في منطقة الوثبة، المشاركين في برنامج "أكتف أبوظبي"، ضمن مبادرة المشي 1000 كيلومتر، التي ستختتم فعالياتها اليوم الأحد.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على المبادرة والمشاركون فيها، مشيدًا بروح التحدي والالتزام الذي أبدوه لتحقيق الأهداف الصحية والمجتمعية.

وأكد سموه أهمية المبادرة التي تعزز الوعي بأهمية النشاط البدني كجزء من أسلوب الحياة، وتسهم في تحسين الصحة والرفاه.

أخبار ذات صلة
الأطفال.. زينة «مهرجان الشيخ زايد»
مبادرة كريمة

ونوّه سموه بالدور الرئيسي للمجتمع في دعم المشاركين، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تعزز القيم الصحية في المجتمع.

الجدير بالذكر، أن المبادرة تسلط الضوء على أبعاد متعددة تعكس رؤية دولة الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية والاستدامة، حيث تركز على الثقافة والتاريخ عبر مسارات تضم مواقع تراثية مثل القلاع والأسواق الشعبية لتعزيز ارتباط المشاركين بتراث الدولة، كما تهتم بالجانب البيئي من خلال تسليط الضوء على مواقع مثل محمية الوثبة الطبيعية لرفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد.

وتُجسد المبادرة قيم التعايش والتسامح بمشاركة أفراد من ثقافات وخلفيات متنوعة، مما يعكس روح الإمارات الجامعة، إضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة من خلال استخدام التطبيقات الذكية لمتابعة إنجازات المشاركين، حيث تقدم المبادرة نموذجًا رياديًا يجمع بين النشاط البدني، والتكنولوجيا، والتراث، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

المصدر: وام
أكتف أبوظبي
منصور بن زايد
الوثبة
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الإمارات
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 11:36
تجريد فيرستابن من «أول المنطلقين»!
الرياضة
تجريد فيرستابن من «أول المنطلقين»!
اليوم 11:27
الهلال يضرب الشباب بقوة «سافيتش»
الرياضة
الهلال يضرب الشباب بقوة «سافيتش»
اليوم 11:24
ميلان.. «الثلاثية السهلة» في «أجواء ضبابية»
الرياضة
ميلان.. «الثلاثية السهلة» في «أجواء ضبابية»
اليوم 11:22
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
علوم الدار
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
اليوم 11:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©