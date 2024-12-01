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مجد تليد

مجد تليد
2 ديسمبر 2024 00:15

2 ديسمبر، ليس مجرد تاريخ في الإمارات، وإنما مجد متجدد في كل عام، نروي فيه حكاية وطن خالد، ونستذكر تاريخ أمة بناها المؤسسون الأوائل بتضحيات قلَّ نظيرها، ونبرز تميز مسيرتنا التنموية الاستثنائية التي تُراكم الإنجاز تلو الآخر، ونؤكد التزامنا بمبادئنا وإرثنا التاريخي وهويتنا وقيمنا، معبرين عن ولائنا لقيادتنا الرشيدة، ومستمرين في تعزيز أركان الاتحاد.
53 عاماً مرت على تأسيس اتحادنا الصلب برؤية ثاقبة، قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمؤسسون الأوائل، واصطف خلفهم أبناء الوطن الواحد متكاتفين، معاهدين قيادتنا الرشيدة على العمل بكفاءة واقتدار، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وثقة وأمل، مستمرين في ترسيخ أركان هذا الوطن، وبناء اقتصاد مستدام، وتعظيم مكتسباتنا، وتسخير جميع الموارد لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً. 
مسيرة وطنية وحدوية انطلقت قبل أكثر من نصف قرن، عنوانها العمل والمثابرة والإنجاز والتنافس، لتوفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، وتمكين أبناء الوطن، وتوظيف موارد وإمكانات الدولة على أفضل وجه، حتى أضحت الإمارات صاحبة الحضور الاقتصادي والسياسي والتنموي الأكثر تأثيراً في المنطقة والعالم، والرائدة في إعلاء قيم التسامح والتعايش والانفتاح على المجتمعات، والمتصدرة لمؤشرات التنافسية العالمية.

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