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إرث المؤسسين

إرث المؤسسين
3 ديسمبر 2024 00:15

حفل رسمي مهيب بعيد الاتحاد، يروي مسيرة 53 عاماً على توحيد دولتنا وهدفنا ومصيرنا، برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبجهود قادها المؤسسون، لتبدأ المسيرة في الثاني من ديسمبر من عام 1971، بعزم وهمة، وأمل وتفاؤل وثقة بالمستقبل، مصطفين خلف قيادتنا الرشيدة، لتعزيز قيم الوحدة والتكاتف والتعاضد بين أبناء الوطن الواحد، لإعلاء نهضتنا، والعمل معاً من أجل مستقبل مزدهر.
الحفل الذي شهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الحكام، والشيوخ، عرض لإرث الأجداد المؤسسين، في سرد قصصي مبتكر، يضيف بهجة إلى أفراحنا بعيد الاتحاد، ويشحذ روحنا الوطنية واعتزازنا باتحادنا الذي وقف على مدى عقود إلى جانب القضايا الإنسانية العالمية، وحرص على بناء علاقات وشراكات مع مختلف الدول لتعزيز فرص التنمية والسلام.
الحفل الذي استضافته العين، المدينة ذات الأهمية البيئية والتاريخية والإرث العريق، عكس الصلة الوثيقة بين الإمارات والطبيعة، ورحلتها المتميزة التي تمزج بين التقاليد العريقة، والابتكارات الحديثة، وترسيخ الاستدامة، ورسم لوحة وطنية روت رحلة من التحدي والمثابرة والإنجاز بدأها المؤسسون قبل 53 عاماً، وعززتها القيادة الرشيدة بنهضة تنموية استثنائية، جعلت من الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً وموطناً للابتكار والريادة.

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