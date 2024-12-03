الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التشيك يخطف الصدارة في عالمية «دبي للمظلات»

التشيك يخطف الصدارة في عالمية «دبي للمظلات»
3 ديسمبر 2024 18:05

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلة شباب الأهلي تخسر بفارق 4 نقاط في سوبر غرب آسيا
خروج حاملة اللقب والوصيفة على يد «مغمورتين» في «تنس الحبتور»


خطف المنتخب التشيكي صدارة مسابقة دقة الهدف في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي تقام حالياً بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، وجاء منتخبنا في المركز الثاني «مؤقتاً» بفارق سنتيمتراً واحداً، بينما حل في المركز الثالث المنتخب الايطالي محققاً 22 سم، ثم منتخب النمسا رابعاً برصيد 22 سم أيضاً، ثم منتخب المجر برصيد 32 سم، ثم منتخب الامارات «ب» سادساً برصيد 37 سم، ثم منتخب المانيا برصيد 38 سم.
أما على صعيد الفرق لمسابقة التزحلق على الماء فقد آلت الصدارة إلى المنتخب الأميركي، تلاه منتخب الإمارات ثم منتخبات فرنسا والنمسا وايطاليا وعلى الصعيد الفردي فلا يزال نجم منتخبنا عبد الباري قبيسي ومحمد السويدي في دائزة المنافسة.
وكانت المنافسات قد أجريت أمس في طقس أكثر من رائع وتفوق القافزون على أنفسهم بسبب الأجواء الاحتفالية وسعي كل منهم إلى الانفراد بالصدارة.
من جانب آخر، لبى رشيد سيساي سفير سيراليون بالدولة الممثل الدائم لـ «ايرينا» دعوة اللجنة المنظمة لزيارة البطولة وكان في استقباله يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا ومحمد يوسف نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا وعبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد، وقد أبدى السفير سعادته البالغة بما شاهده خلال المتابعة الميدانية للحدث ولأول مرة، مشيراً إلى أن البطولة تثير الإعجاب، متمنياً أن يجد مشاركة أفريقية أوسع في البطولة القادمة وفي كل الأحداث الرياضية بدولة الإمارات وأن يشارك منتخب بلاده سيراليون في هذه الأحداث وبفاعلية متنمنياً للبطولة النجاح وللمنظمين والمشاركين التوفيق. 

الإمارات
دبي
عيد الاتحاد
القفز بالمظلات
آخر الأخبار
هزاع بن زايد
علوم الدار
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين هزاع بن زايد ممثلاً للحاكم في منطقة العين
اليوم 14:34
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء صباح السبت المقبل
اليوم 12:47
كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية الطارئة
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تعلن الأحكام العرفية الطارئة
اليوم 19:23
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في أوغندا
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي في أوغندا
اليوم 19:20
جوارديولا يعول على دعم جماهير «السيتي»
الرياضة
جوارديولا يعول على دعم جماهير «السيتي»
اليوم 19:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©