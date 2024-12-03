التشيك يخطف الصدارة في عالمية «دبي للمظلات»



دبي (الاتحاد)



خطف المنتخب التشيكي صدارة مسابقة دقة الهدف في الجولة قبل الأخيرة من منافسات بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات التي تقام حالياً بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، وجاء منتخبنا في المركز الثاني «مؤقتاً» بفارق سنتيمتراً واحداً، بينما حل في المركز الثالث المنتخب الايطالي محققاً 22 سم، ثم منتخب النمسا رابعاً برصيد 22 سم أيضاً، ثم منتخب المجر برصيد 32 سم، ثم منتخب الامارات «ب» سادساً برصيد 37 سم، ثم منتخب المانيا برصيد 38 سم.

أما على صعيد الفرق لمسابقة التزحلق على الماء فقد آلت الصدارة إلى المنتخب الأميركي، تلاه منتخب الإمارات ثم منتخبات فرنسا والنمسا وايطاليا وعلى الصعيد الفردي فلا يزال نجم منتخبنا عبد الباري قبيسي ومحمد السويدي في دائزة المنافسة.

وكانت المنافسات قد أجريت أمس في طقس أكثر من رائع وتفوق القافزون على أنفسهم بسبب الأجواء الاحتفالية وسعي كل منهم إلى الانفراد بالصدارة.

من جانب آخر، لبى رشيد سيساي سفير سيراليون بالدولة الممثل الدائم لـ «ايرينا» دعوة اللجنة المنظمة لزيارة البطولة وكان في استقباله يوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا ومحمد يوسف نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا وعبدالله مراد رئيس لجنة الإعداد، وقد أبدى السفير سعادته البالغة بما شاهده خلال المتابعة الميدانية للحدث ولأول مرة، مشيراً إلى أن البطولة تثير الإعجاب، متمنياً أن يجد مشاركة أفريقية أوسع في البطولة القادمة وفي كل الأحداث الرياضية بدولة الإمارات وأن يشارك منتخب بلاده سيراليون في هذه الأحداث وبفاعلية متنمنياً للبطولة النجاح وللمنظمين والمشاركين التوفيق.