«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقة البحث العلمي 2024

الشارقة (الاتحاد) أعلنت الهيئة العربية للمسرح أسماء الفائزين في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – النسخة التاسعة للعام 2024، حيث تنافس الباحثون في إطار الناظم الذي حددته المسابقة (التراث والمسرح، وما بعد التراث في المسرح العربي، رؤية نقدية في سبيل صياغة عربية جديدة)، وذهبت الهيئة باتجاه هذا الناظم لأن الحاجة ملحة للاشتباك مع هذا المحور من باب البحث عن صياغات عربية جديدة، صياغات تنظم العلاقات العضوية التي تربط التراث والمسرح، صياغات تنصف ثقافاتنا وحضاراتنا، والدور الذي لعبته وتبادل التأثير مع الآخر. وكانت الهيئة العربية للمسرح قد شكلت لجنة تحكيم عربية ضمت كلاً من د. شمس الدين يونس (السودان)، د.عبد الرحمن بن زيدان (المغرب)، د. محمد شيحة (مصر). وقد خلصت اللجنة إلى النتائج التالية: المرتبة الأولى: منحت للباحثة الدكتورة الزهرة براهيم، من المغرب، عن بحثها الموسوم بِـ «ما بعد التراث في المشروعُ المَسْرَحِي لإسْمَاعِيل عَبدُ الله، إعَادَةُ تَدْويِر التُراثِ، الإبدَالاتُ وأعْطَابُها». المرتبة الثانية: منحت للباحث الحسين الرحاوي، من المغرب، عن بحثه الموسوم بِـ: «التَّفْكِيرُ مَسْرَحِياً، إِمْكَانِيَّاتُ التَّجَاوُزِ وَآفَاقَاتُهُ.. مِنَ التُّرَاثِ إِلَى مَا بَعْدَهُ نَحْوَ مُمْكِنَاتِ صِيَّاغَةٍ عَرَبِيَّةٍ مُوَسَّعَةٍ»، المرتبة الثالثة: منحت للباحث حسام محيي الدين، من لبنان، عن بحثه الموسوم بـ: «جَدَلِيَةُ النّظَرِيِ وَالمُتحِّولِ في مَسْرَحِ مَا بَعَدَ التُرَاثِ». وأكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أن الهيئة ومنذ النسخة الأولى قبل تسع سنوات حرصت على أن تعيد الاعتبار للبحث العلمي المسرحي العربي، ليقدم الباحثون العرب إسهاماتهم في بناء المشهد المسرحي العربي المتكامل العناصر بحثاً وتنظيراً ونقداً وإبداعاً، إذ لا سبيل لتطور عنصر منها دون تطور العناصر الأخرى بشكل متسق وجدلي، لذا فإن أسس التنافس الشفاف والتحكيم الدقيق مسألة مهمة لتحقيق ذلك، إضافة لاختيار محاور البحث التي تستجيب للأسئلة التي تدور في فلك المسرح. وقال: إن الهيئة العربية للمسرح تدرك وبشكل عميق أهمية البحث ودور الباحثين، وإذ تهنئ الفائزين فإنها تؤكد احترامها للباحثين المشاركين الآخرين الذين قدموا أبحاثاً مهمة، وسيكون لأبحاثهم الأثر المهم في مسرحنا وفي رفع مستوى المحتوى المعرفي المسرحي العربي.

