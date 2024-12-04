«دو» تبرم شراكة استراتيجية مع «Telefonica» لتعزيز الابتكار

دبي (الاتحاد) أعلنت «دو»، إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «Telefonica»العالمية، ومقرها الرئيس في مدريد، إسبانيا، وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين، لتسريع وتحفيز الابتكار وتحقيق النمو في الأعمال.

وبموجب الشراكة بين الجانبين، تنضم «دو» إلى برنامج الشركاء المرموق لشركة «Telefonica»، الذي يربط أكثر من 65 سوقاً مهماً عبر مناطق أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتُعد شركة «Telefonica»، واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، حيث تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العديد من الدول في قارتي أوروبا وأميركا اللاتينية.

ويهدف التعاون بين «دو»، و«Telefonica»، إلى تعزيز القدرات التشغيلية للجانبين، ويُعد خطوة مهمة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح الآفاق الجديدة أمام فرص الأعمال المشتركة، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع الذي يوفره برنامج شركاء «Telefonica»، وانعكاسه على المبادرات والمشاريع التي تمتد عبر مختلف العمليات التشغيلية في «دو».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: تهدف (دو) إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات في مجال الابتكار والتميز، بما يتناغم مع الأجندة الرقمية الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة، وتمتد شراكتنا الاستراتيجية مع «Telefonica» عبر مجموعة واسعة من المجالات، التي تعزز تطوير أعمالنا وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الرقمية العالمية، كما أنها تنسجم تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ (دو) في دفع عجلة الابتكار وتعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، انضمت «دو» إلى تحالف «Alaian»، وهو ائتلاف عالمي للاتصالات يشمل 11 عضواً رئيساً من أبرز شركات الاتصالات العالمية، ما يعزز قدراتها التعاونية والابتكارية، ويمنح هذا التحالف «دو» فرصة الوصول إلى شبكة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة، ضمن منظومة عالمية في مجالات، مثل تقنيات الجيل الخامس (5G)، الألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي. ويدعم التحالف الشركات من خلال تقديم الموارد اللازمة لها، بما في ذلك الوصول إلى شبكات العملاء العالمية، والمساعدة في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.