محمد بن خليفة يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

هنأ سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه، ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وبارك سموه، لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، وأكد أنه أهل لهذه الثقة.

وأشار سموه إلى أن هذا القرار الحكيم يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ أسس التنمية الشاملة في منطقة العين، نظراً لرؤية سموه الثاقبة وخبراته الواسعة في مختلف القطاعات، ما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة، ويرسخ مكانة العين، ويحقق رفاه المواطنين والمقيمين في هذه البقعة الغالية من إمارة أبوظبي.

وقال سموه: «نسأل الله التوفيق لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ليواصل مسيرة البناء والعمران التي تشهدها منطقة العين في المجالات كافة».