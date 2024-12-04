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دعم اللاجئين

دعم اللاجئين
5 ديسمبر 2024 00:01

تثمين أممي لمواقف الإمارات الثابتة والراسخة في دعم اللاجئين حول العالم، ولمساهماتها المقدمة للمفوضية السامية في تلبية جهود الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة، كجزء هام من جهود الدولة الإنسانية، وأساس في سياستها بدعم الشعوب المنكوبة وإغاثة الملهوف، خاصة في ظل تفاقم النزاعات والصراعات، وتداعيات التغير المناخي.
الإمارات تعلن، خلال مشاركتها في مؤتمر التعهدات السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مواصلتها دعم برامج المفوضية الحيوية لعام 2025، لتمكينها من مساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على اللجوء، لكون الإمارات تقف في طليعة الدول الداعية إلى توحيد الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية لتحسين ظروف اللاجئين، والتعاون بين المانحين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه هذا التحدي الإنساني العالمي.
الإمارات، بتوجيهات دائمة من القيادة الرشيدة، تقف في صدارة الدول الداعمة لقضايا اللاجئين، وأول الدول المستجيبة لاحتواء تداعيات قضية اللجوء عالمياً، عبر مبادرات تدعم المجتمعات المستضيفة لهم، وتقدم المساعدات الغذائية، وتوفر الإيواء وإقامة المشاريع التنموية صحياً ومعيشياً وتعليمياً وخدمياً، كما تمكن المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى مساندة برامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم.

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