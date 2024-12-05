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دعم غزة

دعم غزة
6 ديسمبر 2024 00:01

الإمارات في صدارة الدول الداعمة لأهالي قطاع غزة، منذ بداية الأزمة، وسط تقدير كبير من المنظمات الأممية الإنسانية لهذا الدعم السخي والكبير، الذي ينطلق من التزام راسخ وثابت في الإمارات، قيادة وشعباً، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
المساعدات الإماراتية التي مثلت 42% من مجمل المساعدات المقدمة لغزة منذ اندلاع الأزمة، متنوعة وشاملة لاحتياجات سكان القطاع، وأرسلت عبر قنوات متعددة براً وبحراً وجواً، لضمان استدامتها في هذه الظروف الصعبة، إلى جانب دعمها للقطاعات الحيوية المختلفة، من خلال تزويد المستشفيات بالإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف، وتزويد السكان بالمياه عبر إقامة 6 محطات يستفيد منها 600 ألف شخص.
برنامج المساعدات الإماراتي، الذي انطلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يتوازى مع جهود إماراتية حثيثة على المستوى الدولي، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد حل دائم وشامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين.

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