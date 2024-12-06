الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة الإكوادور تحرر لاعباً من «الخاطفين»

شرطة الإكوادور تحرر لاعباً من «الخاطفين»
6 ديسمبر 2024 10:04

 
الإكوادور (رويترز)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد 7 جوائز في «مهرجان المسرح للأشخاص ذوي الإعاقة» بدولة قطر
«الآسيوي» يجدد الدعم لملف السعودية في استضافة «مونديال 2034»


أعلنت الشرطة في الإكوادور تحرير لاعب كرة القدم بيدرو بيرلازا من خاطفيه مطلع الأسبوع.
وكان بيرلازا، الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب الإكوادوري، والذي يلعب حالياً لمصلحة دلفين المنافس في دوري الأضواء، قد غادر منزله برفقة صديق لحضور حفل في مدينة إسميرالداس الساحلية الواقعة شمال غرب البلاد.
وقالت الشرطة في بيان: «في إسميرالداس قامت الشرطة الوطنية الإكوادورية بتحرير المواطنين بيدرو بي. وخوان إم. اللذين أُبلغ عن اخطافهما، وبفضل تقنيات جمع المعلومات التي نفذتها وحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز، تمكنت من تحديد موقع منزل في منطقة ريفية، كانا محتجزين فيه».
ولعب بيرلازا «33 عاماً» أساسيا أمام كولومبيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022، ليساعد منتخب بلاده على التأهل لكأس العالم التي أقيمت في قطر.

الإكوادور
كأس العالم
كولومبيا
بيرو
قطر
آخر الأخبار
قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة
الرياضة
قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة
اليوم 10:46
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
علوم الدار
سفارة الإمارات في تبليسي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53
اليوم 10:40
هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "صقيع الشتاء"
علوم الدار
هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة "صقيع الشتاء"
اليوم 10:28
«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!
الرياضة
«كلمات» تكلف مدرب روكتس 50 ألف دولار!
اليوم 10:23
«سلة أميركا» تعود إلى الصين
الرياضة
«سلة أميركا» تعود إلى الصين
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©