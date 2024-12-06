شرطة الإكوادور تحرر لاعباً من «الخاطفين»



الإكوادور (رويترز)



أعلنت الشرطة في الإكوادور تحرير لاعب كرة القدم بيدرو بيرلازا من خاطفيه مطلع الأسبوع.

وكان بيرلازا، الذي خاض ثلاث مباريات مع منتخب الإكوادوري، والذي يلعب حالياً لمصلحة دلفين المنافس في دوري الأضواء، قد غادر منزله برفقة صديق لحضور حفل في مدينة إسميرالداس الساحلية الواقعة شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان: «في إسميرالداس قامت الشرطة الوطنية الإكوادورية بتحرير المواطنين بيدرو بي. وخوان إم. اللذين أُبلغ عن اخطافهما، وبفضل تقنيات جمع المعلومات التي نفذتها وحدة مكافحة الاختطاف والابتزاز، تمكنت من تحديد موقع منزل في منطقة ريفية، كانا محتجزين فيه».

ولعب بيرلازا «33 عاماً» أساسيا أمام كولومبيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022، ليساعد منتخب بلاده على التأهل لكأس العالم التي أقيمت في قطر.