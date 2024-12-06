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الرياضة

قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة

قايدي جاهز للمشاركة مع كلباء أمام الجزيرة
6 ديسمبر 2024 10:46

 

فيصل النقبي (كلباء) 

يستعيد كلباء جهود المهاجم الإيراني مهدي قايدي، بعد غيابه عن اللقاء السابق أمام شباب الأهلي، وأصبح جاهزاً للمشاركة في اللقاء المهم أمام الجزيرة يوم السبت، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين». 

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واحتفل قايدي مع زملائه بعيد ميلاده، وسط أجواء الأسرة الواحدة، ويقدم اللاعب الشاب «26 عاماً» مستويات لافتة مع «النمور» منذ الموسم الماضي، واحتل صدارة هدافي الفريق، وله 10 أهداف، وأيضاً الموسم الحالي
برصيد 3 أهداف. 

وتبدو صفوف كلباء مكتملة خلال اللقاء، بعد تعافي المصابين وجاهزيتهم التامة، خلال فترة التوقف، وقام الجهاز الطبي بتجهيز اللاعبين من أجل استعادة لياقتهم الذهنية والبدنية. 

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
الجزيرة
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