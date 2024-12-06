العربي والإمارات يستعيدان التوازن في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



استعاد العربي والإمارات توازنهما في «دوري الدرجة الأولى»، بالفوز على دبا 1-0، والحمرية 2-1 على التوالي، في انطلاق الجولة التاسعة، والتي تختتم السبت بمواجهات الفجيرة والظفرة، جلف يونايتد ويونايتد، حتا ومجد، الذيد وجلف أف سي، والجزيرة الحمراء ومصفوت.

ونجح العربي في العودة إلى «سكة الانتصارات» سريعاً، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الذيد 0-1، ليتغلب على مضيفه دبا بهدف «المخضرم» محمد فوزي في الدقيقة 27، وشهدت المباراة طرد كايو هنريقو لاعب وسط العربي بالإنذار الثاني في الدقيقة 59، ليرفع العربي رصيده 19 نقطة في «الوصافة»، مقابل تراجع دبا إلى المركز الثالث وله 16 نقطة.

وعلى ملعب الحمرية بالشارقة، استعاد الإمارات ذاكرة الفوز الغائبة في آخر جولات، بعدما حول تأخره أمام مضيفه الحمرية بهدف كارلو نيجكولا في الدقيقة السابعة، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي ايتالو كارمو «هدف عكسي» في الدقيقة 42، وميكايل سيفيرو في الدقيقة 67، ورفع «الصقور» رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس، فيما بقى الحمرية الذي تعاقد مؤخراً مع المدرب عيد باروت برصيد 6 نقاط، وتراجع إلى المركز 11.