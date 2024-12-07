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الفجيرة يفرض التعادل أمام الظفرة في «دوري الأولى»

الفجيرة يفرض التعادل أمام الظفرة في «دوري الأولى»
7 ديسمبر 2024 20:03

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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فرض الفجيرة «الرابع»، التعادل أمام ضيفه الظفرة «المتصدر» 0-0، في الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت فوز حتا أمام ضيفه مجد 2-0، وجلف يونايتد على حساب يونايتد 2-0، فيما تختتم الجولة مساء الأحد بمباراة تجمع الجزيرة الحمراء ومصفوت على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.
وغابت الأهداف في قمة الفجيرة وضيفه الظفرة على ملعب الأول، ليحافظ الأول على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، مقابل 11 نقطة لـ «الذئاب» في المركز الرابع، وهو التعادل السلبي الثاني في مشوار «الفارس»، بعد الأول أمام دبا في «الجولة الخامسة».
وعلى استاد حمدان بن راشد، استعاد حتا ذاكرة الفوز الغائبة في آخر 5 جولات، وحصد انتصاره الثاني في الدوري على حساب ضيفه مجد بهدفي ويليان سوسا في الدقيقة 47، و«البديل» جودينوس في الدقيقة 83، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 9 نقاط من فوزين، والتعادل في ثلاث مباريات، ليتقدم إلى المركز الثامن، مقابل 15 نقطة لضيفه مجد «الثالث عشر».
وكسب جلف يونايتد مواجهة «الديربي» أمام ضيفه يونايتد على استاد مدينة دبي الرياضية 2-0، وسجل للفائز سيدرك ستيف في الدقيقة 71، وعبدالله مهدي في الدقيقة 93، ليرفع جلف يونايتد الذي احتفل بفوزه الأول رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، مقابل 11 نقطة ليونايتد «الخامس».
وانطلقت الجولة مساء الجمعة، بفوز العربي أمام مضيفه دبا 1-0، وتفوق الإمارات على الحمرية 2-1.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
الظفرة
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