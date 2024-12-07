السبت 7 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لويس هاملتون لا يستطيع التوقف عن البكاء!!

لويس هاملتون لا يستطيع التوقف عن البكاء!!
7 ديسمبر 2024 20:28

أبوظبي (الاتحاد)


يختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 في أبوظبي يوم غدٍ الموسم الأطول في مسيرة القيادة والذي حفل باللحظات التاريخية على امتداد 23 سباقاً إلى حين إطفاء أنوار خط الانطلاق معلنة انطلاق السباق في أبوظبي.
بينما يستعد السائقون العشرون للجلوس خلف عجلة القيادة للسباق الرابع والعشرين والأخير يوم غدٍ.
وهنا نقدم أبرز 5 أحداث على روزنامة موسم 2024.


1

لويس هاميلتون يكسر عقدة الانقطاع 

 

عندما تمكن لويس هاميلتون من التغلب على ماكس فيرستابن ولاندو نوريس ليحتل المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، لم يكن يحتفل بانتصاره التاسع على أرضه فحسب، بل كان يحتفل أيضاً بإنهاء أطول انقطاع عن الانتصارات في مسيرته، والذي دام 945 يوماً، وامتد إلى سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2021. وكان تحقيق الفوز رقم 104 في مسيرة البطل العالم سبع مرات لحظة عاطفية للغاية.
وقال: «لا أستطيع التوقف عن البكاء. ربما تكون هذه هي النهاية الأكثر عاطفية لسباق أعتقد أنني خضته على الإطلاق».


2

أوليفر بيرمان يثير الإعجاب 

 

في بداية سباق جائزة السعودية الكبرى، كان أوليفر بيرمان يستعد للمشاركة في سباقات الفورمولا - 2 بعد أن حقق قطب الانطلاق في التجارب التأهيلية. ولكن بعد أن تعرض كارلوس ساينز لوعكة صحية، أصبح بيرمان أصغر سائق بريطاني يبدأ سباقات الفورمولا - 1 مع فيراري، ليحرز المركز السابع، متصديًا بنجاح لمحاولات لويس هاملتون للتجاوز على مسار السباق. وقد أكسبته هذه التجربة ومهاراته في السباقات مقعداً مع فريق هاس لموسم 2025.

أخبار ذات صلة
هنا أبوظبي.. شاهد صور الفورمولا-1 بـ«عدسة ياس»
طابور من أجل توقيع نجوم الفورمولا -1
جائزة الاتحاد للطيران الكبري لـ«الفورمولا 1»
تابع التغطية كاملة


3

شارل لوكلير يحقق «الحلم الأجمل» 

ولد تشارلز لوكلير في موناكو، وتابع السباق الشهير في طفولته من الشرفات المطلة على الحلبة، ومشى على مسار السباق أثناء ذهابه وعودته من المدرسة، بطموح أن يصبح سائق فورمولا - 1. وفي مايو 2024 تمكن أخيراً من تحقيق الفوز بسباق موطنه، حيث سيطر على سير السباق محولاً انطلاقته من المركز الأول إلى نصر محقق.


4

نوريس والفوز الأول

كان لاندو نوريس قد شارك في 110 من سباقات الجائزة الكبرى وصعد على منصة التتويج 15، إلا أن صعود الدرجة الأولى ظل عصيًا، وكسر نوريس هذه العقدة، منهياً رقماً قياسياً لعدد مرات صعود منصة التتويج دون تحقيق الفوز، حين تفوق على ماكس فيرستابن ليحقق الفوز في جائزة ميامي الكبرى. وكان هذا أيضاً أول انتصار لماكلارين منذ جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2021 والذي حققها آنذاك دانييل ريكاردو متقدماً على نوريس.
5

جوانيو يتسابق على أرضه


أخيراً، سنحت الفرصة لجو جوانيو للتسابق أمام جمهوره المحلي في موسمه الثالث في الفورمولا - 1. ورغم أنه لم يحصل على نقاط، إلا أن فرصة كونه أول سائق صيني يخوض سباقات الفورمولا - 1 فو موطنه كانت عزيزة عليه.
وقال: هذا ما دفعني لأخوض هذه الرحلة للوصول إلى هذه اللحظة، أنا فخور للغاية بكوني أخيراً أول سائق صيني يتنافس في جائزة الصين الكبرى منذ 20 عاماً. كانت لحظة عاطفية بالطبع، ومناسبة خاصة جداً بالنسبة لي». 

الفورمولا-1
حلبة ياس
سباقات الفورمولا-1
لويس هاميلتون
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية
اليوم 18:19
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
علوم الدار
طحنون بن زايد: نتشارك التطلعات مع رواد التكنولوجيا لبناء مستقبل أفضل
اليوم 20:05
كلوب في «مرمى النيران»!
الرياضة
كلوب في «مرمى النيران»!
اليوم 22:27
من اليمين إلى اليسار: ترامب وماكرون وزيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلّق على مباحثاته مع ترامب وماكرون
اليوم 22:13
كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1
الرياضة
كلباء والجزيرة يتعادلان 1-1
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©