الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أسر مستقرة

أسر مستقرة
9 ديسمبر 2024 00:15

تغيير حكومي ينطلق من أولويات وطنية تؤكد عليها القيادة الرشيدة باستمرار، ويتصدرها الاهتمام بالأسرة وتمكين المجتمع، عبر إعداد برامج وخطط حكومية تبني ثقافة عمل داعمة للوالدين، وتحقق التوازن بين العمل والأسرة، وتعزز الروابط الأسرية والتربية السليمة للأطفال، من أجل بناء أجيال قادرة على المشاركة بفاعلية في ترسيخ دعائم المجتمع، ومواصلة مسيرة بناء الوطن وتطوير ركائز نهضته.
استحداث وزارة الأسرة، ضمن تغيير حكومي، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يتوج هذا الاهتمام الرسمي باعتبار الأسرة أساس المجتمع القوي والمستقر، وأحد الأوجه الرئيسية لتمكينه، كما يحفز العمل المشترك لتعزيز مسيرتنا في القطاع الاجتماعي.
التغيير الحكومي الذي عزز دور وزارة تنمية المجتمع مع تغيير مسماها لتصبح «وزارة تمكين المجتمع»، وعدل اختصاصاتها، يدعم بناء أسر مستقرة ومتماسكة من خلال تعظيم دور تلك الأسر في التنشئة السليمة، كما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية، ويؤكد المسؤولية الوطنية المشتركة في تحقيق هذا الهدف الذي يصب في مصلحة التنمية الشاملة والمستدامة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
الأسرة
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
وزارة تنمية المجتمع
تمكين المجتمعات
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
اليوم 00:43
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم مساعدات للنازحات في شمال قطاع غزة
اليوم 03:56
قرقاش متحدثاً خلال حوار المنامة (من المصدر)
الأخبار العالمية
قرقاش: مستقبل قيادة سوريا يجب أن يكون بيد السوريين
اليوم 03:56
دمشق شهدت أمس تطورات متسارعة غيرت المشهد السياسي في سوريا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية إلى صون مقدرات الدولة السورية
اليوم 03:56
غير بيدرسون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية سلسة في سوريا
اليوم 03:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©