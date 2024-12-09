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استقرار سوريا

استقرار سوريا
10 ديسمبر 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد خلال اتصال هاتفي مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،  حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها، وضمان الأمن والاستقرار فيها، ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية، كما أكدت الإمارات ضرورة حماية الدولة الوطنية السورية بمؤسساتها كافة، وعدم الانزلاق نحو الفوضى وعدم الاستقرار.
دعوات عربية ودولية من أجل الحفاظ على سوريا، موحدة ومستقرة، لتلبي تطلعات شعبها بأطيافه كافة وتحقق مصالحه، وتسترد عافيتها، وتضمن الأمن لجميع المواطنين فيها، وذلك عبر تغليب الحكمة والحوار في هذه المرحلة الحرجة للوصول إلى توافقات وطنية تحقق هذه الأهداف الهامة، وتلبي تطلعات السوريين بمختلف أطيافهم، وتضمن انتقالاً منتظماً وسلمياً للسلطة في البلاد.
الحوار بين الأطراف السورية كافة، كفيل بالحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية، وعدم تعريضها للخطر، كما يهيئ الظروف المناسبة لوضع سوريا على مسار الأمن والاستقرار، ويدعمها للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار؛ ذلك أن استقرارها يشكل ركيزة أساسية للأمن العربي، خاصة في ظل تحديات تواجهها المنطقة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود، وتعزيز التواصل والعمل المشترك.

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