ماراثون الهجن 17 يناير



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نادي دبي للهجن، جاهزيته لماراثون عيد الاتحاد للهجن المقرر 17 يناير المقبل، وذلك عقب نجاح السباق التمهيدي الثاني الذي امتد إلى مسافة 6 كلم، وأسفر السباق في الفئة العمرية 15 إلى 18 عاماً، عن فوز خليفة أحمد المزروعي بالمركز الأول على المطية «الغزال»، محققاً زمناً قدره 10.34.73 دقائق، أما في الفئة العمرية 19 إلى 29 عاماً، فحقق سهيل محمد الحميري المركز الأول على المطية «ضنون» بزمن وقدره 10.31.60 دقائق، وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، حقق خالد علي النعيمي المركز الأول على المطية «ضاري» بزمن قدره 11.04.75 دقيقة.

وأوضح راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الأرقام المسجلة في الماراثونات التمهيدية، تعطي مؤشراً حقيقياً للجاهزية العالية للمشاركين وللمطايا على حدِ سواء، كما أنه يمنحنا فكرة أن النهائي سيشهد منافسة كبيرة في مختلف الفئات.