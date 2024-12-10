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تنافسية وتميز

تنافسية وتميز
11 ديسمبر 2024 00:01

مسيرة إماراتية حكومية ممتدة لعقود، رسخت التميز ثقافة، وجعلت منه نهجاً مؤسسياً، وعززته دافعاً للابتكار والجاهزية للمستقبل، حتى أضحت الإمارات نموذجاً في الأداء الحكومي القائم على التميز والجودة والإدارة، والارتقاء بالتنافسية، وتعزيز الريادة العالمية، لكونها تضع خدمة الجمهور وتعزيز جودة حياته ورفاهيته محور اهتمامها الأساسي، ومقياساً للنجاح المؤسسي.
تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، دعم لثقافة التميز المؤسسي، وتشجيع للجهات الحكومية على تبني الابتكار ركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، كما يساهم في بناء أجيال من الكوادر المؤسسية والقادة الحكوميين القادرين على وضع الحلول، وإطلاق المبادرات، وإعداد المشاريع.
الجائزة أداة مهمة في إذكاء روح التنافس والتميز، وتعزيز قدرات الكوادر الحكومية والقيادات فيها على قراءة تحديات المستقبل، وتقديم جميع أشكال التعاون والتكاملية في تطوير مختلف القطاعات، من أجل إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، والمساهمة في تسريع المسيرة التنموية المستدامة التي تشهدها الإمارات.

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