«غنتوت» يواجه «أنكورا» في كأس سلطان بن زايد للبولو

أبوظبي (الاتحاد)



يلتقي «غنتوت» و«أنكورا»، في الساعة الرابعة عصر الجمعة، ضمن «النسخة الخامسة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويقود «أنكورا» ريان العجاجي، وخالد العمران، والهداف جييرمو، ويفتقد الفريق جهود «القائد» سلمان بن هايف، ويشارك أيرياتي بدلاً منه، فيما يضم «غنتوت» علي المري، وميجيل ديليا، و،نيكولاس وأوسكار.

وأسفرت ضربة بداية البطولة عن فوز «بن دري» حامل اللقب على «بهانسلي» 8-4،

سجل أهداف «بن دري» فاكوندو كيلي «4 أهداف»، ومحمد بن دري «هدفين»، وراشد بن دري وأيدن كتماوي، وأحرز أهداف «بهانسلي» مارتين ومانويل، بواقع هدفين لكل منهما.