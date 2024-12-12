قفزات مذهلة

بالذكاء الاصطناعي تعبر الإمارات للمستقبل بثقة واقتدار، حيث تشحذ الدولة كل طاقاتها في مختلف القطاعات بالاستثمار الأمثل في الثروة التقنية الجديدة. إنه خيار استراتيجي وضعته القيادة الرشيدة لتعظيم قدراتنا وإمكانياتنا ومواردنا المادية والبشرية.

تتصدر الإمارات العالم في السعي الدؤوب للاستفادة القصوى من الإمكانيات الهائلة التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرار الرخاء والازدهار والنمو؛ إذ تضخ الدولة طاقة مستدامة نظيفة وجديدة في شرايين الاقتصاد العالمي، بالاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مشروعات مثل شركة «XRG»، التي اعتمد أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعيين مجلس إدارتها.

الشركة الجديدة التي تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم، تستهدف تلبية الطلب المتنامي على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، المستخدمة في إنتاج الطاقة ونقلها ورفع كفاءتها، مع تعزيز تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.

يتطلع العالم بتقدير وإعجاب للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات، بعدما «حققت ببساطة إنجازات مذهلة، ووصلت إلى ارتفاعات مذهلة، وقفزت ببساطة مراحل عديدة، وصعدت إلى مراكز عدة» في القطاع، حسبما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، وهو يشيد بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتطوير الذكاء الاصطناعي.