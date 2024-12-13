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حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
13 ديسمبر 2024 22:55

 
أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، إدارة ولاعبي وجمهور شباب الأهلي، بمناسبة فوز الفريق بلقب كأس سوبر إعمار، مشيداً في الوقت نفسه بأداء الوصل، مؤكداً أن نسخة هذا العام من كأس السوبر حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً متميزاً.
وثمَّن معالي رئيس الاتحاد، دور الإعلام الرياضي واهتمامه المتواصل بمسابقات كرة القدم المحلية، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يخلق الكثير من التشويق والإثارة، ويدفع لتحقيق أقصى درجات النجاح.
وتقدم معاليه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح السوبر، سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات، مشيداً في الوقت ذاته بجهود رابطة المحترفين.

اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك
كأس السوبر
شباب الأهلي
الوصل
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