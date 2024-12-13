قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أظهرت أعلى مستويات القوة والقدرة والجاهزية والتفوّق الدفاعي، عبر العرض العسكري «حصن الاتحاد 10» الذي أقيم في مدينة العين برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث أبرز العرض أهمية دورها المقدس في حماية الوطن وسيادته، وصون أمنه ومقدراته، وتعزيز مكتسباته.

العرض المبهر أظهر مستوى الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتكون قواتنا المسلحة بين مصاف أفضل الجيوش عالمياً، كفاءة وإعداداً، ولتعزيز قدراتها للتصدي لشتى المهام الموكلة إليها في مختلف ميادين الواجب، ولتؤدي رسالتها الإنسانية والحضارية، ولتظل رمزاً لعزة دولة الإمارات ومنعتها، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء، وعنصر استقرار في المنطقة والعالم.

قيادتنا الرشيدة حريصة على تحديث قواتنا المسلحة بشكل دائم، وتنويع مصادر تسليحها، وتطوير صناعاتنا العسكرية الوطنية، ما انعكس على مستوى الجاهزية العالية، والقدرات المتطورة، التي يتمتع بها جيشنا وأجهزتنا الأمنية، إلى جانب مواكبتها المتغيرات والتحديات الأمنية المعاصرة، وتجسيدها لأسمى معاني الولاء والانتماء، لتبقى الحارس الأمين لمسيرة الاتحاد، وتقدم الوطن ومستقبله.