الإمارات تكسب البحرين في بطولة الخليج للكريكيت



دبي (وام)



استهل منتخب الإمارات للكريكيت مشواره في بطولة الخليج الثانية التي تستضيفها دبي بفوز مهم على نظيره البحريني بثمانية «ويكيت»، معززاً فرص منافسته على لقب النسخة الثانية، في البطولة التي انطلقت العام الماضي في قطر وفاز بلقبها المنتخب العُماني.

وشهد يوم الافتتاح أيضاً فوز الكويت على السعودية بنتيجة (6 ويكيت) على ملاعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت بدبي.

وتشارك في البطولة 6 منتخبات خليجية، هي الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والكويت وقطر تحت إشراف مجلس الإمارات للكريكيت والمجلس الدولي للعبة وتتضمن منافسات النسخة الحالية 16 مباراة تقام على مدار تسعة أيام بما في ذلك مباراة النهائي.

ومن المقرر أن تقام غداً مباراتان الأولى تجمع منتخب الإمارات مع نظيره العُماني حامل اللقب والثانية تجمع السعودية وقطر.

ونوه زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس بالبداية الموفقة للمنتخب الإماراتي، وبالتنظيم المميز للحدث، مشيراً إلى أن خبرة الإمارات في تنظيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعالمية على مدار السنوات العشر الماضية أسهمت في النجاح التنظيمي.