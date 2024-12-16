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سيلتك بطل كأس الدوري الأسكتلندي

سيلتك بطل كأس الدوري الأسكتلندي
16 ديسمبر 2024 11:08

 
جلاسكو (د ب أ)


قادت ركلات الترجيح فريق سيلتك إلى التتويج بلقب بلقب كأس الدوري الأسكتلندي لكرة القدم للمرة الـ 22 في تاريخه.
وفاز سيلتك 5-4 بركلات الترجيح على غريمه التقليدي جلاسكو رينجرز، في المباراة النهائية للمسابقة، وذلك عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3. وبادر نديم بايرامي بالتسجيل لمصلحة رينجرز في الدقيقة 41، لكن جريج تايلور منح التعادل لسيلتك في الدقيقة 56، فيما أضاف زميله دايزن مايدا الهدف الثاني في الدقيقة 60.
وتواصلت الإثارة في المباراة، حيث أحرز محمد ديوماندي هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 75، غير أن نيكولاس كون منح التقدم لسيلتك مجدداً بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.
ولم يهنأ سيلتك بتقدمه سوى لمدة دقيقة واحدة، حيث أحرز دانييلو بيريرا دا سيلفا هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 88، ليلجأ الناديان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.
وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لسيلتك، الذي عزز مكانته في المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية تتويجاً باللقب، بفارق 6 ألقاب خلف رينجرز «المتصدر».
وسبقت مباراة «الديربي» الكلاسيكية في جلاسكو بعض من أحداث العنف، حيث أشعل مشجعو الفريقين الألعاب النارية التي غطت الملعب بالدخان، على الرغم من أن كلا الناديين لا يزالان يخضعان للتحقيق بسبب ارتكاب جماهيرهما السلوك نفسهما في الدور قبل النهائي للبطولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
سيلتك
جلاسكو رينجرز
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