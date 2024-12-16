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«هدد الحمام» يدشن «النسخة الثامنة» في مهرجان ليوا الدولي

«هدد الحمام» يدشن «النسخة الثامنة» في مهرجان ليوا الدولي
16 ديسمبر 2024 13:00

الظفرة (الاتحاد)

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تتواصل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025، بانطلاق النسخة الثامنة على التوالي من بطولة هدد الحمام، التي تُعد واحدة من أبرز الفعاليات التراثية التي تجمع بين مهارة الصقارين وروح المنافسة.
وتُقام البطولة هذا العام في منطقة تل مرعب، التي أصبحت رمزاً للمنافسات التراثية والرياضية في الظفرة، وتشهد مشاركة واسعة من نخبة الصقارين المحليين والدوليين.
وتركز بطولة هدد الحمام على التحدي بين الصقر والحمام الزاجل، حيث يجب على الصقر إثبات سرعته ودقته في صيد الحمام ضمن زمن محدد، ما يعكس مهارات الصقارين في تدريب طيورهم على أعلى المستويات، ويُمنح كل مشارك ثلاث محاولات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام لجنة تحكيم مختصة.
وأكد بطي القبيسي، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن النسخة الحالية تتميز بتوسيع نطاق المشاركة، وإضافة تقنيات جديدة لتطوير المنافسات.
وقال القبيسي: «فخورون بتنظيم النسخة الثامنة من بطولة هدد الحمام، التي أصبحت محطة أساسية في جدول مهرجان ليوا الدولي، هذه البطولة ليست مجرد منافسة، بل هي احتفاء بتراث الصقارة الإماراتي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية، وهذا العام تم تجهيز ميدان المنافسة بأفضل التقنيات، لضمان تجربة فريدة للمشاركين.
وأضاف القبيسي أن البطولة تشهد هذا العام مشاركة كبيرة من الصقارين الشباب، ما يعكس حرص الأجيال الجديدة على الحفاظ على تقاليد الصقارة وتطويرها.
وتُقام البطولة في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة، ويُتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المشاركين للفوز بالجوائز القيمة التي تم تخصيصها لهذا العام.
بطولة هدد الحمام ليست فقط عرضاً للمهارات، بل هي أيضاً فرصة للتواصل مع التراث الإماراتي، واستعادة تقاليد الأجداد في واحدة من أبرز المحافل التراثية على مستوى الدولة.

الإمارات
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