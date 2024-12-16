فودين يطالب «السيتي» بـ «الاتحاد»



لندن (د ب أ)



حث فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، زملاءه والجهاز الفني، ومشجعي الفريق على الاتحاد سوياً، والعودة إلى الانتصارات، بعد الهزيمة 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام مانشستر يونايتد، ليخسر 1-2.

وقال فودين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت: «شعرنا بخيبة أمل كبيرة، كانت المباراة في أيدينا».

وأضاف: «سيطرنا على المباراة عندما تقدمنا بهدف، واستحوذنا على الكرة كثيراً، لا أعرف ماذا يحدث، لكننا توقفنا عن اللعب وسجلوا هدفين، وهذا يحدث باستمرار في الوقت الحالي».

وأردف: «يمكنك أن تستقبل هدفاً عندما تكون النتيجة 1-1، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك مباشرة هذا غير مقبول».

وقال: «علينا أن نتحد معاً الآن، ونعيد البناء ونحاول مرة أخرى، لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات في فترة قصيرة، لكن في بعض الأحيان عليك أن تختبر هذا في الحياة، لا يمكنك الفوز دائماً».

وأضاف: «عندما تسوء الأمور، علينا أن نتحد معاً ونعيد تنظيم صفوفنا».

وأوضح فودين: «عندما تخسر كثيراً، يبدو الأمر، وكأنه مشكلة عقلية، نحن بحاجة إلى الخروج من ذلك والعودة إلى طريق الانتصارات».