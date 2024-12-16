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23 نادياً تشارك في «مهرجانات البراعم»

23 نادياً تشارك في «مهرجانات البراعم»
16 ديسمبر 2024 18:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد الكرة مهرجانات للبراعم، خاصة بالفئات السنية تحت 7 و 8 و 9 سنوات، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، والعمل على صقل مواهبهم، من خلال تطبيق أفضل البرامج الفنية.
وأقيم مهرجان لفرق البراعم تحت 9 سنوات «مواليد 2016»، حيث تم توزيعها على 5 مجموعات، وخاض الصغار مباريات كرة قدم مصغرة استضافتها ملاعب أندية الإمارات، العربي، النصر والفجيرة.
وجرت منافسات للفرق تحت 8 سنوات على ملاعب الشارقة، الجزيرة، البطائح والإمارات، فيما تقام مباريات للبراعم تحت 7 سنوات 21 ديسمبر.
ويشارك في مهرجانات براعم كرة القدم 23 نادياً، هي العين، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، الوصل، النصر، الشارقة، عجمان، خورفكان، البطائح، حتا، الإمارات، الجزيرة الحمراء، التعاون، الرمس، العروبة، دبا، العربي، الفجيرة، دبا الحصن، غاردنز يونايتد، فالكون وجولدن ستار.
وتأتي المهرجانات في إطار التنسيق القائم بين اتحاد الكرة والأندية لتطوير البرامج الموجهة لفئة البراعم، وجذبهم لممارسة النشاط الكروي، وتطوير مهاراتهم من خلال خوض المباريات.
ويتم تسليم ميداليات لجميع المشاركين في ختام مهرجانات البراعم، وتحديداً بعد ختام المباريات النهائية المقرر إقامتها على ملاعب اتحاد الكرة بدبي، خلال أبريل ومايو المقبلين.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
العين
الجزيرة
شباب الأهلي
الوحدة
الوصل
النصر
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