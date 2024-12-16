نهضة البحرين

مملكة البحرين الشقيقة تحتفل بيومها الوطني الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، في خضم نهضة حضارية شملت جميع المجالات، وجعلت من المملكة عنواناً للتقدم والتطور، كما أضحت تمتلك تجربة تنموية متميزة، تستهدف تحقيق الرخاء والازدهار لشعبها، وتعتمد نهجاً دبلوماسياً حصيفاً وراسخاً، أسهم في تعزيز مكانتها في المنطقة والعالم، داعماً دائماً لإرساء فرص إحلال الأمن والاستقرار.

الإمارات والبحرين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعملان عبر شراكة استراتيجية مستدامة على تعزيز أوجه التنمية، والتنسيق تجاه مختلف القضايا والتحديات، كما تحرصان على تمتين وحدة البيت الخليجي، وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك؛ لضمان مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وشعوب المنطقة.

الفرح في البحرين بمناسبة اليوم الوطني، إماراتي أيضاً، لأن الدولتين يجمعهما إرث ثقافي واجتماعي وتاريخ واحد، وتتشاركان الرؤى والأهداف لتحقيق التنمية والسلام، ومواجهة التحديات في المنطقة، ودعم العمل الخليجي المشترك ووحدة الصف العربي، إلى جانب تعزيز البلدين شراكتهما الاستراتيجية لكونهما نموذجاً رائداً للتعاون في المنطقة، ويتمتعان بثقل سياسي واستراتيجي، ويعملان من أجل الإنسانية والسلام.