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مشروع وطني

مشروع وطني
18 ديسمبر 2024 00:01

مشروع حكومي وطني، ينطلق من إيمان الإمارات بأهمية توظيف البيانات والإحصاءات الدقيقة والشاملة في مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، ودعم عملية صنع القرار في كل السياسات المرتبطة بتمكين الاقتصاد الاستباقي، والإنسان والمجتمع، وضمان تحقيق البيئة المستدامة، كما يساهم المشروع في إبراز النموذج الوطني الرائد في التحول الرقمي، وتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة لتحقيق التميز الإحصائي.
مشروع «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أطلقته حكومة الإمارات بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعزز التنسيق الاتحادي والمحلي لأغراض التخطيط، وتنفيذ الدراسات والمسوحات الإحصائية في الدولة وفق المتطلبات المحلية والدولية خدمة للبرامج التنموية، ودعماً للاحتياجات المستقبلية، ومواجهة التحديات العالمية. 
المشروع الذي يدعم التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة يؤكد التزام الإمارات والمراكز الإحصائية فيها بالتحسين المستمر لجودة الإحصاءات الوطنية، من خلال توظيف أدوات جديدة، وأساليب حديثة، لضمان نشر بيانات موثوقة، عبر أنظمة إحصائية تتسم بالكفاءة والتكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة.

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