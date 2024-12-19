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زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في بروكسل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بروكسل
19 ديسمبر 2024 14:01

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.ومن المتوقّع أن يضم الاجتماع المسائي قادة ألمانيا وبولندا وإيطاليا والدنمارك وكبرى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس إن الوحدة بين التكتل والولايات المتحدة ضرورية لإحلال السلام في أوكرانيا.
وتابع زيلينسكي "بالنسبة لنا، إنها أمر مهم للغاية، وخاصة من بداية العام المقبل، نحتاج بشدة إلى الوحدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أوروبا".

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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