تشيلسي.. «18 من 18»



لندن (أ ف ب)



أنهى تشيلسي الإنجليزي، الضامن أصلاً تأهله المباشر إلى ثمن نهائي «كونفرنس ليج» لكرة القدم، المجموعة الموحدة، بحسب النظام الجديد للمسابقة بالعلامة الكاملة، بتحقيقه فوزه السادس توالياً، وذلك على حساب ضيفه شامروك روفرز الإيرلندي 5-1 في الجولة السادسة الأخيرة.

وفرض المهاجم الشاب ابن الـ 18 عاماً الإسباني مارك جويو نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثلاثية «هاتريك» (22 و24 و45+3)، فيما أضاف كيرنان ديوسبيري-هول الهدف الثالث (40)، والإسباني مارك كوكوريّا الخامس (58)، وسجل الإستوني ماركوس بوم هدف شامروك روفرز (26).

ويبلغ الدور ثمن النهائي مباشرة أصحاب المراكز الثمانية الأولى، فيما تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 (من أصل 36) ملحقاً فاصلاً بينها.

ورفع تشيلسي الذي دفع مدربه الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا بجملة من اللاعبين الاحتياطيين، رصيده في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة من 6 انتصارات توالياً، متقدما بفارق 4 نقاط على فيتوريا جيمارايش البرتغالي الثاني و5 نقاط على فيورنتينا الإيطالي، وصيف النسختين الماضيتين وصاحب المركز الثالث، بعد انتهاء المواجهة بين الأخيرين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم جيمارايش بهدف البرازيلي جوستافو سيلفا (33)، وأدرك فيورنتينا التعادل عبر رولاندو ماندراجورا (87).

وأكمل عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي رابيد فيينا النمساوي الذي أكرم ضيافة كوبنهاجن الدنماركي 3-0، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

وحجز ديورجاردن السويدي وضيفه ليجيا وارسو البولندي بطاقتيهما المباشرتين، رغم انتهاء المواجهة بينهما لمصلحة أصحاب الأرض 3-1، حلّ الاول في المركز الخامس برصيد 13 نقطة، في حين تراجع الثاني من المركز الرابع إلى السابع، بعدما تجمد رصيده عند 12 نقطة.

واحتل لوجانو السويسري المركز السادس، رغم تعادله مع بافوس القبرصي 2-2، ليصبح رصيده 13 نقطة.

وكان المركز الثامن الأخير من نصيب سيركل بروج البلجيكي الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة بتعادله مع باشاك شهير التركي 1-1.