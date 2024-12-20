«سباق أبوالأبيض» يجمع «النخبة» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، السبت، سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وتبحر المحامل من عالي جزيرة أبوالأبيض لمسافة 25 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، بمشاركة كبيرة تصل إلى 90 من المحامل الشراعية، حيث يتم تتويج أطقم المحامل الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، ورُصدت أكثر من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين، وأصحاب المراكز المتقدمة.

ويأتي السباق، ضمن برنامج السباقات التراثية في الموسم الحالي التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتشهد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشاركة كبيرة، ويحرص الملاك على الدفع بمحاملهم، وعلى متنها نخبة النواخذة والبحارة لخوض التحدي والمشاركة في هذا السباق التراثي القوي، والمنافسة على المراكز الأولى، والفوز باللقب والجوائز القيمة.

من جانبه، أكد خليفة السويدي، مشرف عام السباق، أن ترتيبات تنظيم سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً سارت وفق ما خطط لها بتعاون المشاركين في عمليات التسجيل والفحص الفني للمحامل والالتزام بلوائح وقوانين هذه الفئة، وما صاحبها من تعديلات أسهمت في تطوير المنافسات.

وقال: «سباقات فئة 60 قدماً تشهد دائماً مشاركة كبيرة من المحامل في كل المناسبات والمهرجانات والسباقات، لحرص الملاك على تعزيز جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، ونقله إلى الأجيال».

وأصاف: «سباق أبوالأبيض من الفعاليات المهمة والعريقة التي ينظمها النادي، ويدرج هذا السباق في كل موسم ضمن برنامج السباقات التراثية، ويحظى بمكانة مميزة لدى الملاك والنواخذة والبحارة، وتتابعه جماهير غفيرة من على الشاطئ».