«المحظورات السبعة» في ملاعب «خليجي 26»

الكويت (الاتحاد)



كشفت اللجنة المنظمة لـ«خليجي 26» قائمة «المحظورات» الممنوع دخولها إلى ملاعب البطولة التي تُقام في الكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.

وتهدف الإرشادات إلى ضمان سلامة الجماهير، وتنظيم الأحداث الرياضية، بما يعكس الاحترافية والاهتمام بالأمن والسلامة.

وتتضمن القائمة أقلام الليزر التي يُحظر استخدامها، نظراً لإمكانية تأثيرها السلبي على اللاعبين والحكام، وتسبب تشويشاً بصريا أثناء المباراة.

وكذلك الألعاب النارية التي تُعد من العناصر الخطرة التي ربما تسبب إصابات جسدية أو حرائق في المدرجات، مما يهدد سلامة الحضور.

ويشمل الحظر جميع الأدوات الحادة التي ربما تُستخدم سلاحاً أو تُسبب أذى للآخرين، فضلاً عن الولاعات والكبريت، وتُمنع هذه الأدوات لأنها قد تستخدم لإشعال المواد القابلة للاشتعال، وكذلك الأعلام المصنوعة من الحديد أو الخشب، بحيث يُسمح فقط بالأعلام المرنة المصنوعة من مواد غير صلبة، لتجنب استخدامها بشكل يُهدد سلامة الجماهير.

وتشمل القائمة السجائر الإلكترونية التي يُمنع استخدامها للحفاظ على بيئة صحية خالية من التدخين، وأيضاً العبوات المصنوعة من الزجاج أو المعدن، وتعتبر هذه المواد خطرة لأنها قد تُستخدم أسلحة أو تُسبب إصابات إذا تم إلقاؤها.

وتُظهر هذه القواعد حرص المنظمين على توفير بيئة آمنة ومريحة للجماهير للاستمتاع بالمباريات.

وتأتي التعليمات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن في الأحداث الرياضية الكبرى، والالتزام بها يُعد خطوة أساسية لضمان نجاح البطولة وخروجها بصورة مشرفة.