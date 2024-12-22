مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، تجسد تطلعات الدولتين وسعيهما الجاد إلى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة من النمو في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى توسيع قاعدة مصالحهما المشتركة، وتعزيز التنمية والازدهار في البلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين إلى مستقبل أفضل.

تطور مستمر تشهده علاقات الإمارات وبيلاروسيا، في ظل حرصهما على اكتشاف المزيد من مسارات التعاون على المستويات المختلفة، والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما، إلى جانب تعزيز العمل لمواجهة التحديات والقضايا الإنسانية العالمية الأكثر إلحاحاً، في إطار من الانفتاح الواعي والحوار والتعايش والتسامح، والسعي لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

بناء الشراكات التنموية مع دول العالم، نهج إماراتي ثابت وراسخ ينطلق من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية التعاون، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات الإنسانية المشتركة التي تتطلب مواجهتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها؛ لذلك فإن الدولة تعمل على ترسيخ هذا النهج الدائم في مد وتعزيز جسور التعاون، بما يخدم المصالح الوطنية العليا، وينقل الصورة المشرّفة للتجربة التنموية الوطنية.