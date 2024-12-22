الإثنين 23 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جسور التعاون

جسور التعاون
23 ديسمبر 2024 00:15

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، تجسد تطلعات الدولتين وسعيهما الجاد إلى الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة من النمو في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى توسيع قاعدة مصالحهما المشتركة، وتعزيز التنمية والازدهار في البلدين، وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين إلى مستقبل أفضل.
تطور مستمر تشهده علاقات الإمارات وبيلاروسيا، في ظل حرصهما على اكتشاف المزيد من مسارات التعاون على المستويات المختلفة، والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما، إلى جانب تعزيز العمل لمواجهة التحديات والقضايا الإنسانية العالمية الأكثر إلحاحاً، في إطار من الانفتاح الواعي والحوار والتعايش والتسامح، والسعي لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
بناء الشراكات التنموية مع دول العالم، نهج إماراتي ثابت وراسخ ينطلق من إيمان القيادة الرشيدة بأهمية التعاون، خاصة في ظل وجود العديد من التحديات الإنسانية المشتركة التي تتطلب مواجهتها، وإيجاد الحلول الناجعة لها؛ لذلك فإن الدولة تعمل على ترسيخ هذا النهج الدائم في مد وتعزيز جسور التعاون، بما يخدم المصالح الوطنية العليا، وينقل الصورة المشرّفة للتجربة التنموية الوطنية.

أخبار ذات صلة
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل «اللبسة» ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 16:43
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر المياه النظيفة لـ150 ألف عائلة في غزة
23 ديسمبر 2024
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية مايكل ميتشيل
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: استقرار سوريا رهن بعملية انتقال سياسي يقودها الشعب
23 ديسمبر 2024
جانب من توزيع المساعدات في محافظة شبوة اليمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة
23 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©