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اقتصاد

قيمة «أبل» تقارب 4 تريليونات دولار بدعم الذكاء الاصطناعي

قيمة «أبل» تقارب 4 تريليونات دولار بدعم الذكاء الاصطناعي
24 ديسمبر 2024 12:38


(رويترز)
تقترب شركة أبل من الوصول إلى قيمة سوقية تاريخية عند أربعة تريليونات دولار، بدعم من ترحيب المستثمرين بالتحسينات التي أدخلتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المبيعات المتراجعة لهواتف آيفون.
وتقدمت الشركة على إنفيديا ومايكروسوفت في السباق نحو تلك القيمة الضخمة بفضل قفزة بنحو 16% في سعر سهمها منذ أوائل نوفمبر، لتضيف نحو 500 مليار دولار إلى قيمتها السوقية.
ويعكس ارتفاع سهم أبل «حماس المستثمرين للذكاء الاصطناعي، وتوقع أنه سيؤدي إلى دورة فائقة من تحديثات آيفون»، وذلك وفقاً لتوم فورت، المحلل في مجموعة ماكسيم التي تصنف السهم عند «احتفاظ».
وتقدر القيمة السوقية لشركة أبل، وفقاً لسعر أحدث إغلاق بنحو 3.85 تريليون دولار، وهي قيمة ضخمة تتخطى القيمة الإجمالية لسوقي الأسهم الرئيسيتين في ألمانيا وسويسرا مجتمعتين.
 

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