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نمو مستدام

نمو مستدام
25 ديسمبر 2024 00:15

أبوظبي تشهد نمواً كبيراً في قطاع السياحة، من حيث أعداد الزوار، ونزلاء المنشآت الفندقية، لتميزها باستضافة كبريات الفعاليات والمهرجانات الثقافة والمعارض الفنية والأنشطة الرياضية وغيرها، وامتلاكها بنى تحتية متقدمة ومنشآت سياحية عالية المستوى، إلى جانب تقديمها خدمات السفر المتميزة عبر ناقلاتها الوطنية، وتسهيل إجراءات الزيارة، وتعزيز تجربة الزوّار، وتحفيز أوجه الاستثمار السياحي. 
أبوظبي توفر منظومة سياحية وطنية متكاملة، تسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، إلى جانب العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تشهد أيضاً نمواً سواء على مستوى الإمارة أو الدولة،  ضمن استراتيجية وطنية شاملة ترمي إلى تحقيق قفزات تنموية كبيرة، وبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، يتماهى مع رؤية القيادة الرشيدة لوضع الإمارات في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.
النمو الاقتصادي، بمختلف قطاعاته، في أبوظبي والإمارات في تسارع دائم، مستنداً إلى سياسات التنوع، والانفتاح الاقتصادي، وتقديم مبادرات تحفيزية للمستثمرين ورجال الأعمال، وإعداد تشريعات متقدمة، وإقامة بنية تحتية متطورة، واستكشاف توجهات سوق الاستثمار في العالم، إلى جانب سعي الدولة الدائم بمختلف منشآتها ومؤسساتها المالية والاقتصادية، لدعم مكانتها عالمياً من خلال بناء الشراكات مع الجميع.

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