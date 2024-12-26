هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»



سيدني (رويترز)



قالت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إنها ستؤجل بدايتها للموسم الجديد في 2025، وستغيب عن أستراليا المفتوحة للتنس بسبب آلام في ركبتها وكتفها.

وكانت هاليب، التي توقفت مسيرتها بسبب عقوبة منشطات تم تخفيفها هذا العام بعد الاستئناف، قد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات التأهيلية لأستراليا المفتوحة الأسبوع الماضي، وحلت هاليب وصيفة لبطلة أستراليا المفتوحة عام 2018.

وكان من المقرر أيضاً أن تشارك اللاعبة المخضرمة (33 عاماً) في بطولة أوكلاند التحضيرية، وكان آخر ظهور لهاليب في بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

وكتبت هاليب، عبر حسابها على إنستجرام: «بعد اللعب في أبوظبي، شعرت للأسف بألم في ركبتي وكتفي مرة أخرى، وبعد مناقشة مطولة مع فريقي اتفقنا على أنه من الضروري تأجيل بداية موسمي، ولم يكن هذا ما أريده، لكنني أود أن أشكر المنظمين في أوكلاند وأستراليا على بطاقة الدعوة، وأعتذر عن عدم المشاركة هذه المرة».

وقالت الرومانية إنها تعتزم العودة للمشاركة في بطولة ستقام في بلادها في أوائل فبراير.

وعوقبت هاليب بالإيقاف المؤقت في أكتوبر 2022، بعد سقوطها في اختبار للكشف عن عقار روكسادوستات المحظور في بطولة أميركا المفتوحة في ذلك العام.

وتم إيقافها لاحقاً لأربع سنوات قبل أن تتقلص العقوبة إلى تسعة أشهر في مارس بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

ونفت بطلة ويمبلدون 2019 تناول عقار روكسادوستات عن عمد، وألقت باللوم على مكملات غذائية ملوثة في ظهور نتيجة اختبارها الإيجابية.