الخميس 26 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»

هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
26 ديسمبر 2024 19:09

 
سيدني (رويترز)

أخبار ذات صلة
سابالينكا تعاني «العطش»!
منتخب السعودية يعاني «آفة» التأخر في النتيجة!


قالت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إنها ستؤجل بدايتها للموسم الجديد في 2025، وستغيب عن أستراليا المفتوحة للتنس بسبب آلام في ركبتها وكتفها.
وكانت هاليب، التي توقفت مسيرتها بسبب عقوبة منشطات تم تخفيفها هذا العام بعد الاستئناف، قد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في التصفيات التأهيلية لأستراليا المفتوحة الأسبوع الماضي، وحلت هاليب وصيفة لبطلة أستراليا المفتوحة عام 2018.
وكان من المقرر أيضاً أن تشارك اللاعبة المخضرمة (33 عاماً) في بطولة أوكلاند التحضيرية، وكان آخر ظهور لهاليب في بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.
وكتبت هاليب، عبر حسابها على إنستجرام: «بعد اللعب في أبوظبي، شعرت للأسف بألم في ركبتي وكتفي مرة أخرى، وبعد مناقشة مطولة مع فريقي اتفقنا على أنه من الضروري تأجيل بداية موسمي، ولم يكن هذا ما أريده، لكنني أود أن أشكر المنظمين في أوكلاند وأستراليا على بطاقة الدعوة، وأعتذر عن عدم المشاركة هذه المرة».
وقالت الرومانية إنها تعتزم العودة للمشاركة في بطولة ستقام في بلادها في أوائل فبراير.
وعوقبت هاليب بالإيقاف المؤقت في أكتوبر 2022، بعد سقوطها في اختبار للكشف عن عقار روكسادوستات المحظور في بطولة أميركا المفتوحة في ذلك العام.
وتم إيقافها لاحقاً لأربع سنوات قبل أن تتقلص العقوبة إلى تسعة أشهر في مارس بعد استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية.
ونفت بطلة ويمبلدون 2019 تناول عقار روكسادوستات عن عمد، وألقت باللوم على مكملات غذائية ملوثة في ظهور نتيجة اختبارها الإيجابية. 

 

 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
سيمونا هاليب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي
اليوم 19:05
علي ربيع
الترفيه
علي ربيع.. مدرّس «الصفا الثانوية بنات»
اليوم 19:30
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا
الأخبار العالمية
لافروف يوجه اتهاما إلى فرنسا بشأن أوكرانيا
اليوم 19:24
مدافع ليفركوزن يستعد للرحيل إلى برشلونة
الرياضة
مدافع ليفركوزن يستعد للرحيل إلى برشلونة
اليوم 19:11
هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
هاليب تغيب عن «أستراليا للتنس» بسبب «الألم»
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©