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محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين

محمد الشرقي يشهد جانباً من منافسات بطولة الفجيرة لقفز الحواجز ويتوّج الفائزين
27 ديسمبر 2024 21:54

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الحفاظ على رياضة الفروسية وتنظيم منافساتها، انطلاقاً من مكانتها في الموروث الثقافي العربي، وضرورة تسليط الضوء على دورها في تعزيز الهوية الوطنية وقيمها الأصيلة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من منافسات اليوم الأول من بطولة الفجيرة الدولية لقفز الحواجز، في ميدان قلعة الفجيرة.
وأشار سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بدعم المنافسات الرياضية عامة ورياضة الفروسية خاصة، بما يساهم في تعزيزها ونشرها وترسيخها في نفوس الأجيال، وتحقيق توجّهات الدولة في الحفاظ على الموروث الإماراتي وتأصيله في المجتمع.

وتوّج سموه الفائزين الأوائل في فئة «جولة واحدة ضد الزمن» مستوى الـ 130 سم، حيث تنافس المشاركون في استعراض مهاراتهم العالية في قفز الحواجز.

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وتستمر فعاليات البطولة، التي تقام تحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة وضمن بطولات الفجيرة للفروسية هذا العام، إلى 29 من شهر ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من المنافسات المثيرة.

حضر البطولة غانم بن مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، وسلطان اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

المصدر: وام
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