مدرب أرسنال يعلن «النبأ الحزين»!



لندن (د ب أ)



كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن أن من المرجح أن يغيب بوكايو ساكا، لاعب الفريق، حتى مارس المقبل على الأقل بعدما خضع لجراحة في أوتار الركبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن أرسنال ارتقى للمركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على إبسويتش تاون 1- صفر، على ملعب الإمارات، حيث كانت هذه المباراة أول مباراة يخوضها الفريق من دون ساكا، بعدما تعرض اللاعب لإصابة في أوتار الركبة اليمنى في المباراة التي فاز بها أرسنال 5-1 على كريستال بالاس في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وقبل المباراة، قال أرتيتا إن ساكا «23 عاماً» سيغيب لأسابيع عديدة، ولكن أثناء حديثه بعد الفوز الذي حققه فريقه ليضغط على ليفربول، المتصدر، أعطى أرتيتا إطاراً زمنياً طويلاً لنجم الفريق.

وقال أرتيتا: «خضع ساكا لعملية جراحية وسارت الأمور على ما يرام، ولكن لسوء الحظ سيغيب لأسابيع عديدة».

وأضاف: «سيغيب لأكثر من شهرين، لا أعرف تحديداً المدة التي سيغيبها، سيعتمد الأمر على كيفية تعافي نسيج الندبة في الأسبوع الأول، أو نحو ذلك، ومدى قدرته على الحركة، من الصعب جداً تحديد ذلك».

وقال: «بديل ساكا سيكون الفريق. كانت هناك لحظات تدفق فيها اللعب بشكل جيد الليلة، وكانت هناك لحظات أخرى يمكن أن ترى فيها أن هناك عملاً لا يزال يتعين القيام به، لكنني متأكد أننا سننجز ذلك، علينا أن نعتمد على الفريق وليس على الفرد».

وسوف تكون مدة غياب ساكا ضربة موجعة لأرتيتا، الذي يهدف لقيادة أرسنال للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.