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ولي عهد أم القيوين يزور مزانية الإبل في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

ولي عهد أم القيوين يزور مزانية الإبل في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن
28 ديسمبر 2024 20:24

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، موقع مزاينة الإبل في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025»، المقامة في ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين.
رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبد الله مبارك المهيري مدير عام اتحاد سباقات الهجن مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، ومحمد عبد الله بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان.

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واطلع سموه على جانب من منافسات مزاينة الإبل والإجراءات المتبعة وآلية التحكيم وسير العمل في الموقع، والتقى أعضاء لجان التحكيم والفرز والتشبيه واللجنة الطبية، واستمع لشرح موجز من مدير مزاينة الإبل بالمهرجان حول مراحل المزاينة من لحظة الدخول إلى تتويج الفائزين.
يشهد المهرجان مشاركات واسعة من ملاك الإبل من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب، ضمن 28 شوطاً خصص لها 280 جائزة قيمة، منها 24 شوطاً و240 جائزة لمزاينة الإبل موزعة على 6 فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول) ضمن 4 أشواط يومية، و40 جائزة لمسابقة المحالب موزعة على 4 أشواط.

المصدر: وام
مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل
راشد بن سعود
ولي عهد أم القيوين
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