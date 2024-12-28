منتخب السعودية يُكمل «مربع الذهب» في «خليجي 26»



الكويت (الاتحاد)



فاز منتخب السعودية على العراق 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد جابر المبارك الصباح في الكويت، ليقطع «الأخضر» بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن كأس الخليج لكرة القدم، «خليجي 26»، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وراء المتصدر البحرين برصيد 6 نقاط أيضاً، إلا أن «الأحمر» استفاد من المواجهات المباشرة، بعدما سبق له الفوز على نظيره السعودي.

وسجل لـ «الأخضر» سالم الدوسري من ضربة جزاء في الدقيقة 57، وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 81 و86، وأحرز لـ «أسود الرافدين» مهند علي في الدقيقة 64.

ويقام نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي البحرين مع الكويت، وعُمان مع السعودية.

وجاءت مجريات المواجهة ساخنة وسط محاولات متبادلة من المنتخبين منذ ضربة البداية، وسط تساوي في نسبة امتلاك الكرة، انطلق مصعب الجوير داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة اصطدمت بالشباك الخارجية لمرمى العراق في الدقيقة 14.

ورد منتخب العراقي بتوغل، وسقوط أيمن حسين داخل المنطقة، بعد التحام مع علي البليهي، إلا أن الحكم طلب استمرار اللعب، وجاء التبديل السعودي الأول مبكراً، بعد إصابة عبدالإله المالكي، ومشاركة عبدالإله هوساوي في الدقيقة 35.

هدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة، قبل أن تمر كرة عرضية سعودية داخل المنطقة دون أن يصل إليها المهاجمون ليلتقطها الحارس جلال حسن، ويقوم العراق بهجمة مرتدة، تجاوز فيها مهند علي الحارس السعودي، إلا أنه فشل في التعامل مع الكرة بالشكل المناسب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

استهل العراق الشوط الثاني مهاجماً، لأن التعادل يصب في مصلحة السعودية في حسابات التأهل، وهدد مرمى منافسه بتسديدة قوية من أمير العماري علت العارضة في الدقيقة 48.

طالب لاعبو السعودية بضربة جزاء بعد لمسة يد على العراقي إبراهيم بايش، قام الحكم الروماني أستيفان كوفاتش باحتسابها، وتقدم لتنفيذها سالم الدوسري، وسجل منها الهدف الأول في الدقيقة 57، لم يتأخر الرد العراقي، وجاء بعد مهارة من مهند علي الذي راوغ البليهي داخل المنطقة وسدد كرة متقنة عانقت الشباك في الدقيقة 64.

وبعد محاولات من الفريقين، اقتنص «الأخضر» الهدف الثاني بتسديدة قوية من عبدالله الحمدان عجز الحارس عن التصدي لها في الدقيقة 81.

وعزز عبدالله الحمدان الفوز بهدف ثالث، بعد مجهود فردي من سالم الدوسري الذي قاد هجمة سريعة، وهيأ الكرة على طبق من ذهب داخل المنطقة في الدقيقة 86.

ومضت الدقائق الأخيرة نحو انتصار المنتخب السعودي على نظيره العراقي 3-1.

