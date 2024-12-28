الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التزام إنساني

التزام إنساني
29 ديسمبر 2024 00:15

التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني إنساني راسخ، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، لم تدخر الدولة يوماً جهداً في مدّ يد العون للأشقاء في غزة، وتقديم المبادرات لإغاثتهم، ويأتي ذلك تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع أهالي القطاع. 
وتعبيراً عن المواقف الإنسانية الثابتة التي لا تحيد عنها بلادنا، وفي ظل معاناة شديدة يعيشها الأشقاء جراء الحرب، ووسط غياب شديد للاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ورغم إغلاق المعابر مع القطاع، يبرز دور الإمارات الرئيسي في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الحيوية المختلفة في غزة، ووقوفها بجانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق «عملية الفارس الشهم 3» إنجاز مهامها الإنسانية، وتوفير الغذاء للعائلات المحتاجة داخل مخيمات النازحين، كما واصلت توزيع الخبز على نازحي المحافظة الوسطى، وواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لأهالي القطاع، حيث تسعى العملية بتوجيهات من القيادة الرشيدة إلى زيادة المساعدات، في ظل ظروف استثنائية يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة
مقتل 48 وإصابة 52 في غزة خلال يوم
الإمارات
فلسطين
غزة
قطاع غزة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
المساعدات الإنسانية
الفارس الشهم 3
المستشفى الإماراتي العائم
العريش
مصر
آخر الأخبار
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة
اليوم 02:05
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
الأخبار العالمية
انتخاب 10 رؤساء جدد في دول العالم
اليوم 02:05
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل 48 وإصابة 52 في غزة خلال يوم
اليوم 02:05
فلسطينيون في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أطفال غزة يتجمدون بسبب البرد ونقص المأوى
اليوم 02:05
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: مرضى المستشفى الإندونيسي في وضع صعب للغاية
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©