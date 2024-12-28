التزام إنساني

التزام الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني إنساني راسخ، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، لم تدخر الدولة يوماً جهداً في مدّ يد العون للأشقاء في غزة، وتقديم المبادرات لإغاثتهم، ويأتي ذلك تجسيداً لقيم التضامن والتآزر مع أهالي القطاع.

وتعبيراً عن المواقف الإنسانية الثابتة التي لا تحيد عنها بلادنا، وفي ظل معاناة شديدة يعيشها الأشقاء جراء الحرب، ووسط غياب شديد للاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ورغم إغلاق المعابر مع القطاع، يبرز دور الإمارات الرئيسي في تقديم المساعدة والدعم للقطاعات الحيوية المختلفة في غزة، ووقوفها بجانب العائلات النازحة، حيث واصلت فرق «عملية الفارس الشهم 3» إنجاز مهامها الإنسانية، وتوفير الغذاء للعائلات المحتاجة داخل مخيمات النازحين، كما واصلت توزيع الخبز على نازحي المحافظة الوسطى، وواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لأهالي القطاع، حيث تسعى العملية بتوجيهات من القيادة الرشيدة إلى زيادة المساعدات، في ظل ظروف استثنائية يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً.