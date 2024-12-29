7 ميداليات لمنتخب الكاراتيه في البطولة العربية



علي معالي (أبوظبي)



أحرز منتخب الكاراتيه 7 ميداليات، في البطولة العربية بالأردن، بواقع 3 فضيات و4 برونزيات، وشملت المنافسات الفئات العمرية تحت 14 عاماً، والناشئين، والشباب، وتحت 21 عاماً، بالإضافة إلى الرجال والسيدات.

جاءت البطولة التي شارك فيها 330 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول قوية، لوجود المصنفين الأوائل على العالم، ومثل منتخبنا 9 لاعبين ولاعبات.

فازت شيخة اليافعي بالميدالية الفضية «فردي الكاتا» لفئة الآنسات، وراشد الصريدي فضية «فردي الكوميتيه» لفئة الشباب وزن تحت 61 كجم، وسيف القايدي فضية «فردي الكوميتيه» لفئة تحت 21 عاماً، وزن تحت 84 كجم، والميداليات البرونزية من نصيب إبراهيم بخيت «فردي الكوميتيه» فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 60 كجم، وخالد الكندي «فردي الكوميتيه» لفئة الناشئين وزن تحت 63 كجم، وفيصل الخالدي «فردي الكوميتيه» لفئة الناشئين وزن فوق 70 كجم، وندى خميس «فردي الكوميتيه» لفئة البنات تحت 14 عاماً وزن فوق 52 كجم.

أعرب المهندس حميد شامس الزرعوني، رئيس البعثة، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، مؤكداً أن حصد 7 ميداليات في ظل المنافسة القوية يُعد إنجازاً متميزاً يُضاف إلى سجل اللعبة، مشيداً بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية في دعم اللاعبين.

وهنأ الزرعوني اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الإنجاز.

وأشاد راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بالأداء المشرّف للاعبين، مشيراً إلى أن الإنجاز يُعد إضافة كبيرة إلى السجل الحافل للمنتخبات الوطنية.