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تورينو يُصيب أودينيزي بـ «نقطة»!

تورينو يُصيب أودينيزي بـ «نقطة»!
29 ديسمبر 2024 18:55

 
روما (أ ف ب)

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فرّط أودينيزي بتقدمه بهدفين على ضيفه تورينو، وتعادل معه 2-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى الرغم من اكتفائه بنقطة، يُعد التعادل جيداً بالنسبة إلى باولو فانولي مدرب تورينو الذي كان معرضاً للإقالة، واكتفى بفوز واحد في آخر تسع مباريات.
وجدد رئيس النادي أوربانو كايرو الثقة بالمدرب، وقال في الثالث من ديسمبر، إن لديه «ثقة كاملة بالمدرب باولو فانولي، الفريق يقف بجانبه ونريد التدخل في يناير للتعاقد مع بعض اللاعبين الإضافيين له».
وبقيَ أودينيزي في المركز التاسع بـ24 نقطة، فيما تقدم تورينو إلى المركز العاشر مؤقتاً بـ20 نقطة.
وتقدم أودينيزي بهدفي المدافع إيزاك توريه، حين وصلته كرة من ركنية سددها بيسراه على الطاير في الشباك (41)، ولورنتسو لوكا من ركنية ثانية تابعها برأسه (49).
ومن ركنية أيضاً، سجل الإسكتلندي تشي أدامز هدف تقليص الفارق حين وصلته كرة سددها أول مرة وتصدى لها الحارس الروماني رازفان سافا، لكنها ارتدت إلى أدامز مجدداً، سددها مرة ثانية أرضية إلى يسار المرمى (53).
وأدرك لاعب الوسط سامويلي ريتشي التعادل، حين هيأ أدامز الكرة وحضرها لزميله الدولي الذي سددها قوية من داخل المنطقة، واكتفى سافا بمتابعتها تدخل المرمى (64).

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أودينيزي
تورينو
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