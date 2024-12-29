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اقتصادنا المستدام

اقتصادنا المستدام
30 ديسمبر 2024 00:15

الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وتحصد ثمار تبنيها استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام.
وتعكس التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، الرؤية الاستشرافية التي تبنتها القيادة الرشيدة، بضرورة إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، والحرص على تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، للوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومن بينها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
أهم ما يميز الاقتصاد الإماراتي حيويته وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وتسجيل العديد من القطاعات الاستراتيجية معدلات نمو ملحوظة تعزز من مكانة الدولة وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، وتؤكد ضرورة مواصلة العمل، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

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